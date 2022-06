Come racconta Tuttosport, per Chiellini adesso sarà tempo di pensare al futuro, che significa: ultima settimana di giugno, quando il capitano sarà già a Los Angeles, indosserà già la maglia dell’LAFC, perché lì il campionato è in pieno corso e lui s’inserirà da subito. Salutato l’azzurro, Chiellini oggi aprirà la porta di casa e finalmente vedrà per la prima volta l’America con gli occhi dell’amore vero.