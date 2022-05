Le parole di Giorgio Chiellini, intervenuto in una diretta Instagram organizzata Dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore Niccolini Palli di Livorno.



VALORI - "Orgoglioso di essermi migliorato in campo e fuori, ho cominciato a dare il giusto peso alle cose e ho trasmesso valori che hanno dato tanto a me, valori da lasciare dentro lo spogliatoio. Diventiamo punti di riferimento per tanti adolescenti e magari ascoltano più noi dei genitori, un potere che va dosato nel migliore dei modi. Per questo ho cercato di migliorare quello che veniva fuori".