Nella sua autobiografia Io, Giorgio, Giorgio Chiellini ha raccontato in un estratto anche le sue sensazioni su Kylian Mbappé: "Chi è destinato a essere il prossimo crack mondiale, collezionista di Palloni d'Oro, quando smetteranno Cristiano e Messi, è il francese Kylian Mbappé, un giocatore davvero unico! La prima volta che lo vidi in tv era in Manchester City-Monaco di Champions League nel 2016, impressionante".



Chiellini rivela di averne parlato col ds bianconero: "A fine del primo tempo scrissi a Fabio Paratici e gli domandai: "Ma questo chi è? Da che pianeta arriva?". Fabio mi rispose: "Sì, lo so - riporta Sos Fanta - lo sappiamo da tempo...". Un attaccante imprendibile, aveva appena 18 anni. Con la Juve lo avremmo affrontato in Europa nella stessa stagione, in semifinale. Ora di anni ne ha 21 ed è già campione del mondo. Velocità, tecnica, senso del gol, non gli manca niente. Un giocatore che fa impressione, un capolavoro senza presso. Penso che Mbappé sia anche più forte di Neymar, più continuo. Il futuro è tutto suo".