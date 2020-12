Altro stop per Giorgio Chiellini, che a 36 anni sta facendo fatica a tornare in forma. Il difensore voleva tornare per il derby contro il Torino, ma adesso bisognerà capire quando dovrà rimanere fermo. Il capitano della Juve ha avuto un problema muscolare alla coscia destra alla fine dell'allenamento di ieri, per lui è stato un 2020 da incubo nel quale ha totalizzato appena 7 presenze. La speranza è che possa finire qui un anno sfortunatissimo per il difensore, che vuole voltare pagina e tornare ad alti livelli.