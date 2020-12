Riparte, Giorgio Chiellini. Per l'ennesima volta. Il capitano bianconero è rientrato ieri in gruppo definitivamente e proverà a essere in campo il più possibile, con l'obiettivo conclamato di un Europeo da protagonista, oltre alla fascia al braccio. Chiellini finora ha collezionato appena quattro presenzein stagione e ha una media di 70 minuti trascorsi in campo. Poco, troppo poco, con Pirlo e la Juventus spesso alle prese con un'emergenza in difesa che prima o poi dovrà terminare. E sembra proprio ora terminata, specialmente con il ritorno tra i convocabili di Merih Demiral: altro giocatore alle prese con una sfortuna vera...