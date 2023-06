In Serie B il Pisa e il direttore sportivo Claudiocomunicano di aver consensualmente deciso di non proseguire il rapporto professionale in scadenza il prossimo 30 giugno 2023.Questo il saluto di Chiellini: "Alla fine di questo importante percorso umano, sportivo e professionale ringrazio la proprietà, la famiglia Corrado e tutte le persone che mi hanno accompagnato e coadiuvato in questi due anni bellissimi. Ringrazio il Pisa per tutte le emozioni vissute e auguro ai colori nerazzurri le migliori fortune e un futuro ricco di soddisfazioni".