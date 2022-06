Ora è anche ufficiale. Giorgioè un nuovo giocatore dei. L?ex capitano dei bianconeri ha pubblicato sui propri social un video in cui si mostra con i nuovi colori sociali, ma soprattutto con il cappellino già spoilerato nel primo indizio social del club di MLS.Tantissimi i messaggio di vicinanza e d'affetto da parte degli ormai vecchi tifosi, pronti a fare l'in bocca al lupo al giocatore che per 17 anni ha vissuto solo la maglia bianconera.L'accordo tra le parti era totale ormai da due settimane. Il contratto di Chiellini dovrebbe durare fino al termine del 2023, dunque di 18 mesi. Accordo totale sul contratto che porterà l'ormai ex difensore della Juventus a sposare un nuovo club dopo quasi vent'anni in bianconero.