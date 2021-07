capitano classe 1984 della Juventus e della Nazionale italiana, è pronto a rinnovare il suo contratto con il club bianconero. Dopo la finale di Euro 2020 che si giocherà questa sera a Wembley contro l'Inghilterra, secondo quanto riportato da Sportmediaset, il difensore tornerà a Torino per firmare il nuovo contratto propostogli dalla dirigenza della Vecchia Signora. Dopo la firma, inizieranno per Chiellini le meritate vacanze, prima di ritornare alla Continassa e ricominciare la nuova stagione agli ordini del misteril cui parere è stato decisivo per il rinnovo del capitano.