di Nicola Balice

Andrea Pirlo ha un problema. Ma è un bel problema, l'unico che gli allenatori vorrebbero avere. È un problema d'abbondanza, un bel problema quindi. Ed è tutto in difesa ora che la Juve ha recuperato tutti gli effettivi. Ci sono tre terzini in rotazione continua come Juan Cuadrado, Alex Sandro e Danilo. Ci sono soprattutto quattro centrali che sarebbero titolari un po' ovunque. Ed è qui che nasce il problema. Ora che stanno tutti bene, se a fatica si può provare a gestire Merih Demiral per mezza stagione con il ruolo di quarta scelta, quando ci saranno da preparare le partite che tutti vogliono giocare, chi resta fuori tra Giorgio Chiellini (questo Giorgio Chiellini), Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt? Per ora la questione non si è ancora posta realmente, il calendario è fitto e non ammette soste, c'è sempre stato qualcuno da gestire. Ma la prossima settimana torna la Champions e da quel momento qualcuno che dovrà digerire il titolo di riserva di lusso ci sarà. Sarà un senatore o un fuoriclasse come De Ligt? Scopri tutte le opzioni in gallery