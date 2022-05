Toccherà abituarsi. Perché più di Dybala - numeri alla mano, e non solo - l'addio di Giorgio Chiellini sarà quello più simile a uno schiaffo in faccia per la Juventus. L'obiettivo del centrale è facilmente intuibile: poco prima di lasciare, vorrebbe raddoppiare con una Coppa Italia. L'occasione è del destino e al destino non si sfugge: l'ultimo trofeo della sua vita juventina è a Roma, Stadio Olimpico, sede di altre e alte vittorie, lì dov'è nata la più grande impresa della sua carriera. Gli Europei vinti con l'Italia, fascia al braccio.



UN ANNO DIVERSO - Dove tutto è nato e dove tutto può finire. Nel mezzo, in quello che nei suoi pensieri avrebbe dovuto diventare l'anno di trampolino verso il grande addio Mondiale, c'è stato di tutto: una partenza a singhiozzo con la Juve, lo psicodramma azzurro con la Macedonia, il tentativo di rimonta bianconero e poi gli stop. Tanti stop. Ancora stop. La decisione più lineare è stata quella di anticipare i saluti, dapprima programmati per l'estate del 2023: sulla coerenza, Giorgio non ha mai peccato. Ma non ha ancora deciso se il prossimo sarà un anno di studio o di saluti altrove, probabilmente negli Stati Uniti. UN'ULTIMA, GRANDE PRESTAZIONE - Allegri intanto gli chiederà un ultimo sforzo: nelle partite secche si fida del suo capitano come nessuno. E Chiellini risponderà, probabilmente al fianco di De Ligt, l'uomo e il calciatore con la sua eredità ormai tra le mani, e da più di un anno. Il curioso caso vuole che di fronte avrà l'altro suo erede, stavolta in Nazionale: Bastoni ha recuperato e sarà della partita. Tra i due c'è un rapporto speciale e ha fatto sorridere l'oracolo del difensore a inizio stagione sullo scudetto Inter, al momento ben lontano. Chiellini non s'aspettava tutto quello che è successo, in campo e fuori. L'ultimo obiettivo è finire almeno nel segno della tradizione.