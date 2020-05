1









Due in campo, due in auto. La Juve è ripartita dopo l'emergenza coronavirus e in questi giorni i giocatori bianconeri si stanno ritrovando alla Continassa per tutti i test, ma anche per i primi allenamenti. In campo poco oggi c'erano Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, e Daniele Rugani per qualche corsa ed esercizi individuali con il pallone. Hanno varcato i cancelli anche Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi. Nelle prossime ora anche Paulo Dybala si sottoporrà ai test dopo aver sconfitto il virus.



Ecco i bianconeri al lavoro nella nostra gallery.