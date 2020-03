E' tornato in gruppo, Giorgio Chiellini dopo l'affaticamento all'adduttore che l'aveva allontanato dal resto dei compagni. E adesso si candida fortemente per un posto da titolare in questo Juve-Inter che finalmente si giocherà. Domenica sera, alle 20.45, spazio dunque anche e soprattutto al capitano juventino. Che ormai sta bene e che aggiungerà altri minuti nelle gambe dopo aver partecipato attivamente alle sedute di questi giorni. Riscaldamento, torello e focus sulla tattica: Giorgio è stato parte attivissima della seduta odierna di allenamento: insidierà De Ligt per un posto da titolare. E domani, per Maurizio Sarri, sarà il tempo delle scelte.