Non ci sono grossi problemi all'orizzonte, semmai c'è la cautela. Che resiste nei casi più spinosi. Sarà un finale di stagione ad alto coefficiente di difficoltà, e lo sarà soprattutto per chi convive da una vita con problemi di natura muscolare. Anche per questo, Giorgio Chiellini e Aaron Ramsey hanno chiesto pazienza e adottato uno stratagemma preciso: non si butteranno a capofitto nella nuova abbuffata di calcio, assaggeranno pian piano. A seconda delle loro sensazioni.



FUORI PER JUVE-MILAN - Intanto, in comune accordo con Sarri, i due non saranno disponibili per la sfida contro il Milan. L'assenza nella partitella di giovedì era stata indicativa, ma dalla Continassa avevano smentito problemi o complicazioni. Insomma, infortuni. Che non ci sono stati, che però vanno innanzitutto preservati.



AL LORO POSTO - Dunque, in mezzo a chi toccherà? A Khedira, a Matuidi, a Bentancur in cabina di regia. Ramsey dunque può stare tranquillo, riposare e prepararsi per il ritorno del campionato. In difesa, invece, il capitano delegherà la fascia a Leo Bonucci; al suo fianco, Matthijs de Ligt.