Giorgio Chiellini era presente il 24 marzo 2007 nella partita tra Italia e Inghilterra Under 21 che inaugurò il "nuovo Wembley", lo stesso impianto dove gli Azzurri in questi Europei hanno battuto Austria e Spagna e dove affronteranno domenica sera gli inglesi nella finale del torneo. Quel match finì 3-3, con clamorosa tripletta di Pazzini. In quella squadra c'era un arcigno difensore esterno che a 14 anni di distanza è il capitano della Nazionale maggiore: