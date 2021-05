Dopo la vittoria dello scudetto dell'Inter, spunta un retroscena legato a un sms che Giorgio Chiellini ha mandato in estate per commentare l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina bianconera. Il destinatario del messaggio era il giornalista Maurizio Crosetti, che in tweet svela: "Quando l'Inter prese Conte - racconta Crosetti - il mio amico Giorgio Chiellini mi disse 'Ahi, con Antonio sono 10 punti in più', un suo sms che non dimentico".