Oltre al ritorno alla negatività al Covid-19 di Ronaldo, la Juve può gioire per un'altra notizia: è tornato Giorgio Chiellini. Domani a Cesena contro lo Spezia il capitano bianconero può tornare in campo dal 1' dopo l'affaticamento (senza lesioni) dei giorni scorsi. Lui in campo, con Bonucci verso un turno di stop, dopo aver stretto i denti per la gara contro il Barcellona. Cresce anche la speranza che a disposizione di Andrea Pirlo possa tornare anche Matthijs De Ligt. L’olandese si allena in gruppo già da giorni e ha fretta di tornare. Tra domani e la Champions League si preparano grandi ritorni.