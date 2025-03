Chiellini e Pirlo insieme per la Juventus: l'evento negli Stati Uniti

DaTerza tappa di "WE ARE JUVENTUS - NORTH AMERICA FANS TOUR". Dopo Miami e Houston, nel weekend appena concluso è stata New York a ospitare il terzo appuntamento dedicato ai tifosi bianconeri che vivono oltreoceano, animato dalla presenza di due super ospiti: Giorgio Chiellini, Head of Football Institutional Relations di Juventus, e Andrea Pirlo.La location è stata il J|Village, uno spazio di intrattenimento pop-up creato da Juventus e adidas, situato a Randall's Island, che ha ospitato le finali del “New York Winter Tournament”, un torneo giovanile organizzato dalla Academy New York, cui hanno preso parte oltre 300 giovani (da under 10 a under 17).

Dopo un esclusivo Cocktail Party e un Meet & Greet alla “The Football Factory” per i Juventus Member e i membri degli Official Fan Club (New York, New Jersey, Colombia Bianconera, Empire State, San Diego e Windsor) domenica, 9 marzo, watch party al "Legend's Pub" per la partita Juventus-Atalanta, in cui i tifosi hanno tifato, sempre insieme insieme a Chiellini e Pirlo.