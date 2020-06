Dopo la bellissima scelta del nostro Testimonial @chiellini di devolvere a #Insuperabili l'incasso del libro "Io, Giorgio", i nostri ragazzi hanno pensato di ringraziarlo così: 3 parole a testa per descrivere chi è per loro il capitano della Nazionale.#IoGiorgio pic.twitter.com/7ujIgVeesn — INSUPERABILI (@insuperabili_it) June 15, 2020

"Io Giorgio", l'autobiografia di Giorgio Chiellini uscita da poche settimane ha già fatto molto discutere. In primis per le parole sull'Inter, Mario Balotelli e Felipe Melo. "Chiellini non mi ha chiesto scusa ma non deve farlo - rispose a stretto giro di posta il centrocampista brasiliano -.. Per vendere il libro. Eppure, già qualche settimana fa, si sapeva che Chiellini non avrebbe scritto il suo libro per vendere e incassare. Non ne ha bisogno. Infatti, come noto, tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Un motivo in più per acquistarlo. Ad usufruire del "regalo" di Giorgio sarà la ONLUS gli "Insuperabili", di cui Chiello è testimonial e le cui iniziative sono state sempre seguite anche da noi de Ilbianconero.com.​Le Scuole Calcio Insuperabili Reset Academy puntano ad aiutare ragazzi conGli incassi derivati dalla vendita del libro serviranno per dare una mano ancor più concreta ai progetti degli Insuperabili che oggi hanno dedicato un commovente video a Chiellini. Tre parole a testa per descrivere il capitano della Juve e della Nazionale con Giorgio che li ha ringraziati a sua volta.Di certo le parole di Chiellini non hanno fatto piacere a tanti ma il fine ultimo del libro è senza dubbio nobile. Dicendo che Chiellini aveva bisogno di dire certe cose "per vendere il libro" suona, oggi più che mai, come una brutto scivolone, l'ennesimo, da parte dell'ex centrocampista della Juventus. Non c'è sicuramente niente di veniale nel comportamento di Chiellini, anzi. Il capitano bianconero, sempre in prima linea per motivazioni sociali (come si nota anche dal recente messaggio in sostegno del movimento Black Lives Matter), ha fatto un altro grande gesto,Felipe Melo avrebbe dovuto pensare prima di dire certe cose, ma sembra che non sia il suo forte.@lorebetto