"Un futuro scritto quando era ancora un pilastro della difesa bianconera, quello di Giorgio Chiellini da dirigente". Apre così Tuttosport, he poi riporta le sue parole, legate a un futuro che si avvicina, come ha annunciato lo stesso difensore del Los Angeles FC parlando durante un’iniziativa promozionale del suo agente Davide Lippi: "Vorrei giocare ancora tanto, nel senso che la mia testa non è stanca. Il mio corpo però sì. Per ora mi diverto ancora, ma lascerò un attimo prima di rendermi conto di essere arrivato al limite dello standard a cui mi sono abituato. Ormai ci siamo, questa stagione, forse un altro anno. Poi mi piacerebbe rimanere nel calcio, ma in ambito manageriale più che da allenatore, perché per fare l’allenatore devi crederci tanto: è una cosa che ti mangia. Devi avere la vocazione e io a oggi non la sento".