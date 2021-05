Nel post partita di Atalanta-Juve Giorgio Chiellini ha parlato così a Juventus tv: "Abbiamo vinto una partita tosta e difficile. Un primo tempo in cui loro hanno messo tanta intensità sprecando molto, noi eravamo troppo bassi; nella ripresa abbiamo alzato un po' il baricentro recuperando palloni nella metà campo offensiva e alla fine abbiamo meritato la vittoria. Abbiamo mantenuto grande lucidità nel secondo tempo conquistando la vittoria. Ora dobbiamo goderci questo trofeo perché non è mai scontato vincere e negli ultimi anni si è visto. Poi dobbiamo recuperare le energie perché domenica bisogna vincere in tutti i modi, poi vedremo il risultato degli altri.



BUFFON - L'esperienza? Sì, serve. Anche se alla fine hanno giocato Kulusevski e Chiesa che hanno giocato mezza finale in Supercoppa. Conta sicuramente lo spirito di squadra, noi abbiamo fatto una grande partita restando uniti nelle difficoltà; siamo stati squadra dal primo all'ultimo minuto, non c'è un segreto particolare da scoprire. L'addio di Buffon? Gli ho detto che tra due o tre anni tornerà alla Juve e alzerà qualche altra coppa. E' la serata perfetta che Gigi si meritava, così come i giocatori, l'allenatore e la società".



I GIOVANI - "Kulusevski, Chiesa e McKennie hanno fatto una grande partita di ritmo, intensità, gamba... ma abbiamo giocato tutti bene, la vittoria è merito di tutta la squadra; diventa difficile trovare un singolo che abbia fatto qualcosa di particolare rispetto agli altri".