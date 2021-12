Intervenuto a Torino all'evento, il capitano dellaGiorgioha parlato anche del necessario impegno dei calciatori a favore dell'inclusione, contro ogni. "Abbiamo la fortuna di avere tanta visibilità, è un onore ma anche un onere: tanti ci vedono come un punto di riferimento, spesso siamo più ascoltati di tanti insegnanti o educatori, lo capisci ancora di più quando diventi genitore", le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. "Nella vita si sbaglia, ma oggi ci sono dinamiche inaccettabili, tante forme di discriminazione che dobbiamo fermare per il futuro dei nostri figli e nipoti, che dovranno crescere in un mondo in cui odio e discriminazioni non esisteranno più, o almeno saranno molto limitati. Abbiamo un obbligo morale, nel quotidiano, nell'educazione dei nostri figli e delle nostre famiglie, ma anche come messaggio da lanciare in giro: siamo arrivati a un punto di svolta e insieme secondo me possiamo lanciare un messaggio molto più forte".