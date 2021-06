Come racconta Gazzetta, l'ultimo infortunio di Chiellini in Nazionale ha fatto chiarezza anche sull'utilizzo del centrale in ottica Juve. Scrive il quotidiano nella versione online: "Lo stop di Giorgio Chiellini dopo neanche mezzora della seconda partita da titolare in Nazionale suggerisce che in questa fase della carriera non è corretto né di beneficio per nessuno considerare il capitano azzurro un titolare fisso e inamovibile, ma piuttosto un giocatore che ha bisogno di essere gestito e di avere tempo di recuperare, e per cui immaginare un impiego di qualità su misura mirato alle partite “giuste” invece che a tutte le partite. Ovvero esattamente il tipo di impegno pensato per lui alla Juve dal momento in cui si è immaginato di andare avanti un altro anno insieme".