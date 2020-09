Giorgio, ai microfoni di Fanpage, ha raccontato il suo rapporto con il vecchio allenatore Massimiliano: "Max è livornese come me ed è stato uno degli allenatori che hanno influenzato tanto la mia vita calcistica. Una persona che stimo tantissimo. Ogni tanto lo sento, poi magari capita che ci si può rincontrare a Livorno". Ecco invece il passaggio sui percorsi in Champions: "La Champions è un sogno, un obiettivo, chiamiamola come ci pare. Una cosa che tutti gli juventini vogliono dal lontano 1996. I due percorsi che abbiamo concluso in finale sono stati bellissimi, nonostante il brutto epilogo".