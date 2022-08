Giorgioormai non è più il capitano dellae nel corso della gara ditra il suoe il Real Salt Lake, conclusa per 4-1 in favore della squadra dell'ex capitano bianconero è stato protagonista di una buffa. Giorgio ha infatti colpito il pallone con le mani alte, il gesto ricorda quasi quello di una schiacciata. Ha immediatamente chiesto scusa ma questo non l'ha risparmiato dall'ammonizione. Di seguito il video del giallo all'ex capitano bianconero pubblicato da Dazn.