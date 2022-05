Chiellini, in conferenza stampa, ha acceso una piccola polemica con l'Inter: "20 trofei? Sarebbe 20+1. Accendiamo questa rivalità per lontani ricordi! Sono contento che con tanti ragazzi sono un fratello maggiore, spero e penso di avergli lasciato qualcosa nel quotidiano a tanti ragazzi che ho conosciuto, così come in Nazionale. La Juve ha certi valori che non ho creato io, ho solo imparato e portato avanti. Quando si arriva alla Juventus credo si capiscano. La diversità di due società storiche. La Juve ha bisogno sempre in futuro l'identità, quella che ho imparato da Del Piero, Buffon, Birindelli, Pessotto. Chi da Ferrara, Scirea... c'è un filo conduttore e deve continuare così".



Scorri in basso per leggere le dichiarazioni integrali.