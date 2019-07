di BN

Giorgio Chiellini e il primo problema fisico della stagione. Il capitano della Juventus si è fermato alla vigilia della partenza per la tournée asiatica per il "solito" infortunio al polpaccio, che lo ha escluso già nella parte principale della passata stagione. Un problema che lo tormenta da anni e che sta condizionando anche l'inizio della prima annata targata Sarri.



LE CONDIZIONI - Saltato il tour in Asia per recuperare al meglio, Chiellini nei prossimi giorni continuerà con terapie, allenamenti e con la sua tabella di marcia personalizzata, mentre il resto della squadra si ritroverà alla Continassa per iniziare la seconda fase della preparazione. Per Chiellini, secondo quanto appreso da ilBiancoNero.com, non è prevista nemmeno la presenza per le due amichevoli in programma: il 10 agosto contro l'Atletico Madrid e il 14 a Villar Perosa. Questo per poterlo avere al meglio ad inizio campionato, agire con precauzione per recuperarlo in vista del primo impegno ufficiale della stagione.