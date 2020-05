In uno dei passaggi della sua autobiografia, che negli ultimi giorni ha fatto discutere molto per le frasi su Balotelli e Felipe Melo ha ricordato anche di quella serata contro il Real Madrid nei quarti di finale della Champions 2017/18. Serata amara per i bianconeri, soprattutto per il rigore fischiato dall'arbitro Michael Oliver alle Merengues a tempo ormai scaduto: "Se dai un rigore del genere devi essere sicurissimo, e quella volta non lo era - spiega Chiellini - ammetto che, dette a caldo. Non erano rivolte all'arbitro, ma a un avversario, non mi ricordo neanche chi. E' stata una reazione sbagliata in un finale agitato. Ma niente di più".