'E tu saresti il capitano della Nazionale?'. Bufera, è assoluta bufera sulle parole di Giorgio sull'anticipazione dell'autobiografia letta sulle pagine di Repubblica . Su tutti, ma non esclusivamente, i tifosi interisti hanno risposto per le rime al centrale e leader della Juventus, reo di aver parlato di un odio sportivo nei confronti dell'Inter. "Io odio sportivamente l'Inter come Michael Jordan odia i Pistons, non posso non odiarla, ma il messaggio che mi ha fatto più piacere, quando mi sono rotto il ginocchio, è stato quello di Javier Zanetti. L'odio sportivo è quello che ci spinge a superare l'avversario”, il 'crimine' del giocatore della Juventus. Che sui social non è stato risparmiato, anzi...