Come racconta Gazzetta, da capire come reagirà il Franchi, che di certo non ha Chiellini - simbolo della Juventus - tra i calciatori preferiti. Firenze ospitò l’ultima in Serie A di Paolo Maldini, e quella volta applaudì. Questa volta i fischi sono da mettere in conto, come si può capire leggendo i social viola. Nella speranza però che altri, ricordando la partecipazione di Chiellini ai funerali di Davide Astori, scelgano la vita applauso.