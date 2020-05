Sincero, a cuore aperto. L'autobiografia diin questi giorni sta facendo discutere tanto - sui social e non - per alcune frasi rivolte ad avversari ed ex compagni. Da Balotelli a Sergio Ramos, passando per Felipe Melo: in questi giorni vi abbiamo raccontato tutte le risposte che ha scatenato il libro del difensore bianconero. Un libro dove c'è tanta, tantissima Juve. Arrivato giovanissimo quando era poco più di una giovane promessa, con i colori bianconeri Chiellini è cresciuto diventando prima uomo, poi capitano e simbolo. Personalità e leadership che ha messo anche nelle pagine di "Io, Giorgio".