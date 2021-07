ex centrocampista della Juventus, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Anche per l'eroe dei Mondiali di Spagna 1982, l’uomo simbolo di questa Nazionale è il capitano della Juventus: "Giorgio è il simbolo dell'Italia: regala alla squadra la sua esperienza e in un torneo così conta tantissimo". ​Per Tardelli, inoltre, il CTè stato fondamentale perché "Si è accorto di non avere tanti fuoriclasse e ha fatto diventare un fuoriclasse il collettivo".