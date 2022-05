Share

di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Come i più grandi. Come gli immortali. Come tutto ciò che meritava. Giorgio Chiellini, in una partita che aveva ancora un senso stretto e legato alla classifica, ha avuto ugualmente il potere di fermare il tempo. Anche solo per una somma di istanti, lui che sui momenti ci ha costruito una carriera. Ecco, se li è presi tutti, uno dopo l'altro, legandoli in maniera indissolubile nella mente di chi c'era, di chi l'ha vissuta o guardata da casa.



LA PASSERELLA - E' stata la sua giornata. Solo sua e non (anche) di Dybala. E Chiellini, anche senza parlare, aveva persino messo le emozioni in musica: per il suo addio ha scelto una playlist speciale, che partiva dal Wonderwall degli Oasis e finiva con "Ragazzo Fortunato" di Jovanotti. C'era tutto: il muro della meraviglia dello Stadium, la sensazione di leggerezza e di gratitudine che si è sempre portato sulle spalle, soprattutto nei momenti difficili. Ha insistito tanto sul tema del "sogno", Giorgio, in queste battute finali. Il suo è stato ad occhi apertissimi, con presa di responsabilità. E con sensibilità.



RISCUOTERE UN TESORO - In questa settimana che ha accompagnato il suo addio, si è detto, scritto, immaginato e costruito di tutto. La verità è che Chiellini mancherà ancora e tanto a questa squadra: non in campo, un rimpiazzo pur complicato si potrà sempre trovare, ma nel segreto degli spogliatoi la sua carezza sarà un'assenza ingombrante, in particolare se le prossime stagioni dovessero prendere pieghe complicate. Chiellini è stato l'anello di congiunzione tra la Juve pre Calciopoli e tutto ciò che è stato costruito dopo. Chiellini è stata la tradizione rispettata, eredità di fuoriclasse. 560 volte in campo e con la stessa cattiveria. 17 anni sono una vita intera. E una vita intera, lui, l'ha spesa alla Juventus. Alè, Capitano.