Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero.

Per tutti voi tifosi che siete sempre stati al mio fianco, vi aspetto Lunedì sera allo Stadium o da casa per gioire e festeggiare con me tutti questi anni di passione bianconera.

Vi voglio bene



Giorgio pic.twitter.com/iTceNMNeZr — Giorgio Chiellini (@chiellini) May 12, 2022

