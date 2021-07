si sta godendo le meritate vacanze post Europeo insieme all'amico e compagno di squadra Bonucci. Inseparabili, dentro e fuori dal campo. Il capitano della Nazionale e della Juve sta passando un'estate da campione ma anche da svincolato: sì, perché ufficialmente è senza squadra dopo la fine del contratto con i bianconeri lo scorso 30 giugno.- La Fiorentina ci ha provato davvero ad approfittarne e strapparlo alla Juve per riportarlo in viola, il difensore però (in Italia) non giocherebbe con nessun'altra maglia al di fuori da quella bianconera.nel quale Giorgio doveva ancora capire le sue condizioni fisiche perché era il periodo post infortunio al ginocchio. All'Europeo, ha dimostrato di stare benissimo.- Ecco perché oggi Chiellini non si toglie più quel sorriso stampato sul volto, l'entusiasmo è quello di chi ha appena iniziato a giocare e, secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, sta valutando anche di puntare al Mondiale del prossimo anno in Qatar. Per questo, secondo il quotidiano si potrebbe arrivare a un accordo tra le parti per un rinnovo di due anni e non annuale come già stabilito.. Non una richiesta categoria, più 'un sussurro' lo definisce La Gazzetta. La sensazione è che alla fine una soluzione si trovi perché il capitano è destinato a stare ancora in bianconero, e presto potrebbe mettere tutto nero su bianco allontanando gli interessi dall'estero.