In conferenza stampa, Chiellini è tornato sulla finale di Supercoppa: "Sono sempre partite equilibrate, mi dispiace per Alex ma senza quell'infortunio al 120' sarebbe stata partita diversa. Ho visto grandissimo equilibrio. Tiri in porta pochissimi nelle 3 partite fatte. Ancor di più ci deve far pensare quanto saranno importanti i dettagli".