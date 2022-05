Chiellini, in conferenza stampa, svela un retroscena sulla scorsa stagione: "La decisione sul futuro? Io volevo aspettare questa finale, credo che sia giusto finché ci sono obiettivi in ballo pensare solo al calcio, che sono le cose più importanti. Ho iniziato l'Europeo e qualcuno di voi c'era che potevo smettere il giorno dopo. Se con l'Austria il Var non vede il fuorigioco di Arnautovic, probabilmente non sarei qui. Ci sono ancora tante emozioni da vivere. Viviamoci la Coppa e poi vediamo".



