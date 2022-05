In una diretta Instagram con l'Istituto di Istruzione Superiore Niccolini Palli di Livorno, Giorgio Chiellini ha raccontato il suo miglior avversario: "Il mio miglior nemico è stato Ibrahimovic, per farmi rispettare appena arrivato a Torino ho dovuto dimostrare di non aver paura, ho cercato di farmi rispettare, avevo e ho un buonissimo rapporto. In campo non ci siamo mai risparmiati, ma fuori grande stima, sono contento a 40 anni riesca ancora a dire la sua”.