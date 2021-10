Questa mattina, Dazn ha pubblicato il teaser della puntata del programma Linea Diletta che vede come protagonista Giorgio. In questo contesto, il capitano e centrale difensivo dellaha parlato di quelli che sono i piani della società bianconera: "Alla Juventus è in atto un piano di ringiovanimento. Se fosse rimasto (Cristiano Ronaldo ndr) sarebbe stato un valore aggiunto e lo avremmo sfruttato volentieri però poteva starci che decidesse di partire con una squadra che pensa più al presente del futuro".