Giorgio Chiellini e un passato... al Palermo. Come? No, non è capitato. Ma è stato molto vicino a concretizzarsi. "Il mio unico rimpianto? Chiellini. Lo avrei portato a Palermo dopo la promozione in A", le parole dell'allora diesse Rino Foschi. Che ha poi svelato: "Una delle ultime partite di campionato la facemmo contro il Livorno e a fine gara mi raccomandai con lui, era contentissimo di venire qui. Alla fine la Juventus ce lo soffiò".