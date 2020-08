Giorgio, in conferenza stampa da Coverciano, ha parlato di Sarri e Pirlo: "Consiglio ad Andrea? Non c'è persona migliore di Mancini. Ha avuto esperienza simile iniziando molto giovane e subito con una grande squadra, e fu la Fiorentina dopo i primi casi delle deroghe... faccio fatica a dirti che errore non deve fare, anche il paragone con Sarri, età diverse ed esperienze diverse, non è corretto. Lui l'ambiente lo conosce. Se facessi l'allenatore della Juve, non avrei le basi perché non ci ho pensato, ma conoscerei tutte le persone che mi circondano".