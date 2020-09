"Oggi inizia una nuova avventura. Oggi nasce Mate. Al mio fianco avrò un compagno di mille battaglie come Claudio Marchisio. Dietro le quinte un team di professionisti pronti a mettersi in gioco. Una sfida da affrontare tutti insieme con l’entusiasmo di sempre". Con questo messaggio, attraverso i suoi social, Giorgio Chiellini ha presentato il progetto Mate: l'agenzia di comunicazione dei campioni, come viene descritta. La communication web agency mira a diventare un punto di riferimento nel mondo del marketing e della comunicazione sportiva.