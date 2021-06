Lukaku o Cristiano Ronaldo? Questa è la domanda ricorrente da ieri sera, quando l'Italia ha strapato il pass per i quarti di finale di Euro 2020. Secondo il giornalista di Sky Sport, Stefano De Grandis, gli Azzurri non avrebbero di che preoccuparsi, perché dalla prossima partita tornerà Chiellini in campo: "Credo che sia in assoluto il difensore italiano più forte negli uno contro uno. Chiunque passasse, la forza e l'energia di Chiellini sarà importante. Abbiamo bisogno di Chiellini contro due colossi come quelli".