aspetta, la Juve non chiama. Il capitano è in vacanza insieme a Leonardo Bonucci a godersi il meritato relax dopo la vittoria dell'Europeo, ufficialmente è svincolato e i primi d'agosto tornerà alla Continassa per definire il suo futuro. Il Corriere della Sera racconta che il giocatore è sereno ma si sta iniziando a chiedere come mai questo silenzio da parte del club: né lui né il suo agente sono stati contattati, la svolta potrebbe arrivare all'inizio del mese prossimo quando le parti discuteranno a voce del rinnovo del difensore. Se dovesse concretizzarsi un clamoroso addio, Chiellini non rimarrà in Italia e cercherà una sistemazione all'estero.