"Noi e Buffon non saremo mia un problema per la Juve". Parole di Giorgio Chiellini, che qualche settimana fa ha voluto chiarire una situazione che sembrava stesse prendendo una brutta piega. Si parlava molto del futuro di due dei leader dello spogliatoio, poi Gigi ha annunciato che a fine stagione darà l'addio alla maglia bianconera mentre il capitano ancora non ha preso una decisione definitiva.



PER GIGI - Ieri sera i riflettori erano accesi sul portiere, portato in trionfo dalla squadra e al quale proprio Chiellini ha lasciato la fascia di capitano e l'onore di alzare la coppa al cielo: "E' stata la serata perfetta per Gigi" ha detto il difensore nel post partita. Amici da una vita e compagni di tante battaglie e trofei. L'ultimo vinto insieme è quello di ieri sera, tra qualche rimpianto e un pizzico di nostalgia. Ora però è tempo di guardare avanti, e pensando al futuro ieri Chiellini ha detto: "Io sto bene, sono tranquillissimo e mi sto godendo il presente. Poi, giustamente, si faranno valutazioni con la società". IL SEGNALE - Il contratto scadrà tra un mese e ancora non c'è nulla di deciso, il capitano ha lasciato aperta ogni porta sul futuro ma c'è la volontà di continuare a giocare e ieri sera potrebbe essere arrivato un indizio importante: chissà che il fatto di aver lasciato la scena a Buffon non sia un segnale della volontà di andare avanti con la Juve. Un altro anno a Torino, per raggiungere nuovi traguardi in bianconero e sperare di alzare nuovi trofei al cielo. Proprio come ieri, quando ha lasciato la fascia e la coppa a Gigi, come se per lui ci sia ancora tempo. Segni e segnali di un capitano che guarda al futuro, e presto dovrà decidere cosa fare.