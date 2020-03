1









Attraverso un video-messaggio di Giorgio Chiellini e Sara Gama, anche la FIGC ha mostrato la propria vicinanza agli operatori della sanità. La Federazione ha donato 100.000 euro all'Istituto Nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma: "Facciamo il tifo per voi, a nome degli Azzurri e delle Azzurre un ringraziamento speciale ai dottori, agli infermieri ed a tutto il personale ospedaliero. Un abbraccio grande e grazie per tutto quello che state facendo".