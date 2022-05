Quella di oggi, lunedì, è stata anche la sua giornata. Paul Pogba, infatti, è stato grande protagonista nell'ambiente bianconero, dove con il suo entourage si è parlato di un possibile ritorno alla Juve nella prossima stagione. E il Polpo, sui social, non poteva che unirsi alla lunga lista di giocatori - del presente e del passato - che hanno voluto salutare Paulo Dybala e Giorgio Chiellini alla loro ultima partita in maglia bianconera, due giocatori con i quali ha condiviso tanti momenti indimenticabili, successi e "lotte" per portare in alto il nome della Vecchia Signora. Sarà Pogback? Solo il mercato potrà dirlo. Intanto, nella nostra gallery, i messaggi del centrocampista francese per i due ex compagni di squadra: