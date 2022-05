Chiellini, in conferenza stampa, svela l'importanza della Coppa Italia per questa Juve: "Se lasciassi la Juve, quale lasceresti? Credo che quest'anno è stato un anno fatto in crescendo. Dopo un inizio difficile c'è stata una propria identità, arrivando a raggiungere la qualificazione in Champions a 4 giornate dalla fine, dimostra che la squadra è cresciuta. A gennaio eravamo a 7 punti, abbiamo rischiato di andare oltre. il percorso di crescita credo sia evidente e importante. Abbiamo ritrovato attributi e caratteristiche che questa squadra deve avere, sarà il cardine delle prossime stagione. Domani sarà sì l'ultima della stagione, ma è propedeutica per l'inizio della prossima stagione".



