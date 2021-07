sono due pilastri della Juventus del ciclo più vincente di sempre, due colonne a cui appoggiarsi ancora. Il capitano è in vacanza dopo la vittoria dell'Europeo e al ritorno conta di mettere nero su bianco il nuovo contratto, ma prima un po' di riposo. Anche Juan Cuadrado è arrivato in fondo alla Copa America, chiusa al terzo posto.Lui è il vero jolly della Juve: terzino, mezzala, esterno offensivo, senza essere messo mai in discussione. Lo era con Allegri, lo è stato successivamente e lo sarà ancora in futuro. Intoccabile, lui come Re Giorgio. Sarà una delle certezze della nuova Juventus di Massimiliano Allegri, che potrà usarlo come regista offensivo e come mezzala d'assalto, proprio come fa la Colombia e come faceva Pirlo. I dubbi non ci sono e nemmeno sul contratto, che è in scadenza nel 2022.