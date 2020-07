Giorgio Chiellini e Gigi Buffon. La storia si fa numeri. E che numeri. Il capitano e il grande saggio dello spogliatoio, una vita con la fascia ma quest'anno rilegato specialmente al ruolo di motivatore (con qualche apparizione niente male tra i pali, eh). Scrive Gazzetta del numero tre bianconero: "Giorgio Chiellini è riuscito a coniugare le sue due anime alla perfezione e le ha messe a disposizione, in campo e fuori, per la Juventus. Lui è il fedelissimo tra i fedelissimi della Juve cannibale: l’unico ad esserci sempre stato in questo filotto record dei nove scudetti di fila". L'unico, sì: perché per Bonucci arrivò la tentazione Milan, Buffon invece ritenne chiuso il suo ciclo e andò al Psg salvo tornare - proprio come Leo - un anno dopo. IL SOGNO - Adesso il sogno è la Champions. Anche per questo, Gigi è tornato e si sta godendo tutte quelle sensazioni che no, non vanno via. Come i record, come quello dei 10 scudetti e mai nessuno come lui. Come quello dei giocatori con più campionati vinti d'Europa: ha raggiunto Scholes a quota 11, adesso ha Gento davanti a quota 12. Il primo è Giggs, ma è a 13. Vuoi vedere che...