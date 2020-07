Gigi Buffon e Giorgio Chiellini alla prova del 9. Nove scudetti consecutivi, semplicemente da record. Nessun calciatore, infatti, è mai riuscito nell’impresa di conquistare tanti titoli consecutivi in uno o più dei massimi campionati europei. Il difensore tutti alla Juventus, mentre Gigi si è concesso una parentesi al Psg e ha vinto pure in Francia. A otto ci sono gli ex Arturo Vidal, 4 Juve, 3 Bayern Monaco e una Liga, e Kinglsey Coman, 2 Ligue1 con il Psg, uno Scudetto e 5 titoli con il Bayern Monaco.